"Был нетрезвым за рулем Lexus": экс-сотрудника МВД судят за смертельное ДТП близ Павлодара

На скамье подсудимых оказался экс-начальник УССО из Астаны, который попал в ДТП в Павлодарской области. В результате аварии погиб водитель другого авто, двое человек получили травмы, передает "Ирбис TV".

Авария на трассе Павлодар - Семей произошла 27 июля. За рулем внедорожника сидел начальник управления специализированной службы по охране правительственных учреждений. Сам он живет в Астане, был в Павлодарской области проездом.

Полицейские пояснили, что ДТП допустил именно он - столкнулся с "Волгой", водитель которой погиб на месте, а двух его пассажиров госпитализировали.

Потерпевшими в суде выступает выживший мужчина и его сын, который также находился в "Волге", а еще родственник погибшего водителя.

"Мне просто жаль своего доверителя, потому что он каждый раз в таком удрученном состоянии. Его вытаскиваешь из этого состояния, потому что психологическая травма бешеная. Он говорит, что боится даже вспоминать вот это все. Потому что, когда вот это все происходило, как они переворачивались, как они летели, что друг умер и что сын подвергался опасности", - рассказала адвокат потерпевшего Раушан Киякова.

Уголовное дело рассматривают по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека.

По словам адвоката обвиняемого, их подзащитный вину признал полностью и готов понести наказание. Сразу после аварии его родные стали оказывать материальную помощь пострадавшим.

"Со стороны родственников моего подзащитного предпринимались все меры и, хоть был признан один потерпевший, но у погибшего имеется 4 детей. Предпринимались меры для возмещения материального ущерба, морального вреда всем 4 детям. В настоящее время детям погибшего, если я не ошибаюсь, оплачено около 7 миллионов", - пояснила адвокат обвиняемого Гульмира Кажиева.

На момент ДТП обвиняемый работал начальником управления специализированной службы по охране правительственных учреждений. Позже из МВД его уволили.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. По версии следствия, он сел за руль в алкогольном опьянении, поскольку его водитель по пути устал.

Напомним, в июле прошлого года в Сети появилось видеообращение супруги мужчины, погибшего в ДТП в Павлодарской области. Женщина уверяла, что в аварии между населенными пунктами Байдала и Кенжеколь участвовал высокопоставленный правоохранитель из Астаны.

По словам вдовы, ее муж был в автомобиле "Волга". Свидетели рассказали, что водитель Lexus в состоянии алкогольного опьянения протащил "Волгу" по трассе, в результате чего та выехала на встречную полосу, столкнулась с другим транспортом и опрокинулась.

В ДП Павлодарской области тогда рассказали, что по заключению экспертизы водитель внедорожника находился в алкогольном опьянении. Его водворили в ИВС.

Позже в МВД подтвердили, что одним из участников смертельного ДТП был ранее занимавший должность начальника управления специализированной службы по охране правительственных учреждений. По результатам служебного расследования этого сотрудника уволили из ОВД по отрицательным мотивам.

Добавим, что по ч.3 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.