Смертельное ДТП близ Павлодара: в МВД подтвердили, что за рулем был начальник УССО

В МВД подтвердили, что одним из участников смертельного ДТП в Павлодарской области был ранее занимавший должность начальника управления специализированной службы по охране правительственных учреждений, передает NUR.KZ.

"В отношении подозреваемого в совершении ДТП возбуждено уголовное дело. Он арестован. По результатам служебного расследования приказом МВД сотрудник уволен из ОВД по отрицательным мотивам. Ранее он занимал должность начальника управления специализированной службы по охране правительственных учреждений", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

Напомним, ранее в Сети появилось видеообращение супруги мужчины, погибшего в ДТП в Павлодарской области. Женщина уверяла, что в аварии участвовал высокопоставленный правоохранитель из Астаны. По словам вдовы, ее муж был в автомобиле "Волга".

Свидетели рассказали, что водитель внедорожника в состоянии алкогольного опьянения протащил "Волгу" по трассе, в результате чего та выехала на встречную полосу, столкнулась с другим транспортом и опрокинулась.

Авария случилась между населенными пунктами Байдала и Кенжеколь. В результате ДТП ее супруг скончался.

В ДП Павлодарской области тогда подтвердили, что по заключению экспертизы водитель внедорожника находился в алкогольном опьянении. Его водворили в ИВС.

По информации Telegram-канале Egov.press, за рулем Lexus LX570 якобы находился начальник УССО (управление специализированной службы охраны), полковник полиции.