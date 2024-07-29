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"Был нетрезвым за рулем Lexus": полковника обвинили в смертельном ДТП в Павлодарской области

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Сотрудник полиции в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Сети появилось видеообращение супруги мужчины, погибшего в ДТП в Павлодарской области. Женщина уверяет, что в аварии участвовал высокопоставленный правоохранитель из Астаны, передает NUR.KZ.

Видеообращение женщины появилось в Telegram-канале Egov.press. Ее супруг попал в ночное ДТП на автомобиле "Волга", проезжая между населенными пунктами Байдала и Кенжеколь, и скончался в результате аварии.

"Со слов свидетелей, водитель в алкогольном опьянении на внедорожнике ударом сзади протащил "Волгу", вследствие чего мой супруг выехал на полосу встречного движения, столкнувшись со встречным транспортным средством, и опрокинулся.

Согласно медицинскому освидетельствованию, водителем внедорожника был высокопоставленный чиновник из Астаны в алкогольном опьянении. Их было несколько человек в машине", - заявила вдова.

Как сообщается в Telegram-канале Egov.press, за рулем внедорожника Lexus LX570 якобы находился начальник УССО (управление специализированной службы охраны), полковник полиции.

Жена погибшего утверждает, что полицейские не сообщили ей о ДТП, а спустя время следователь предлагал за деньги написать отказную, что она не имеет никаких претензий.

"Была в Южном отделе полиции, чтобы узнать все подробности о ДТП. Но по факту молодой следователь, не представившись, начал предлагать мне денежные средства, чтобы я написала отказную и не предъявляла претензий", - поделилась женщина.

О произошедшей аварии рассказали в ДП Павлодарской области.

"27 июля водитель внедорожника на автодороге Павлодар - Семей совершил столкновение с автомобилем "ГАЗ-31029 Волга", который от удара выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автотранспортом, после чего опрокинулся в кювет", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП пассажир "Волги" скончался на месте, водитель и другой пассажир с травмами доставлены в больницу.

"Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель внедорожника находился в алкогольном опьянении", - отметили в ДП Павлодарской области.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС.

Ранее в Актюбинской области автомобиль сбил велосипедиста и его пассажира, которые в результате аварии погибли, подозреваемого задержали.

Позже в ДП рассказали подробности смертельного ДТП. Выяснилось, что задержанный является полицейским. Его арестовали.

Была проведена служебная проверка, по результатам которой семь ответственных сотрудников, в том числе непосредственные руководители, были освобождены от занимаемых должностей.

Родственники супругов из Актобе, погибших в результате наезда автомобиля, требуют тщательного расследования. По их словам, пару можно было спасти, так как в 100 метрах от места аварии находится станция скорой помощи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2141215-byl-netrezvym-za-rulem-lexus-polkovnika-obvinili-v-smertelnom-dtp-v-pavlodarskoy-oblasti/

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