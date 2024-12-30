Серьезное ДТП с участием Land Cruiser Prado произошло в Актобе

В Актобе на проспекте 312 Стрелковой дивизии произошло ДТП с участием двух автомобилей. Пострадали двое пассажиров, их доставили в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 30 декабря на проспекте 312 Стрелковой дивизии произошло столкновение автомобилей Toyota Land Cruiser Prado и Lada Largus.

В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров легковушки доставлены в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что в Астане на перекрестке улиц Кенесары и Сембинова произошло массовое ДТП с участием 5 автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека, их госпитализировали.

Сегодня также стало известно о смертельном ДТП, которое произошло на мосту в Астане. По данным полиции, водитель автомобиля Toyota, следуя по мосту М-1 со стороны улицы Кошкарбаева в сторону улицы Сарайшык, не справился с рулевым управлением и на скорости въехал в ограждение моста.

Помимо этого, в Павлодаре сняли на видео произошедшее на одном из перекрестков ДТП. В результате аварии пострадал водитель - он обратился за медпомощью.