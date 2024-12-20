Почти 100 человек погибли в авариях в Алматы за год
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Стражи порядка Алматы рассказали о ситуации с ДТП в мегаполисе - полицейские подвели итоги уходящего года, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
По официальным данным, с начала года на территории города Алматы произошло 5930 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего 6504 человека получили травмы, еще 94 погибли.
Как отметили в полиции, сознательное нарушение водителями и пешеходами правил дорожного движения являются основными причинами аварий.
В этом году в мегаполисе за нарушения ПДД, повлекшие смерть человека, а также за пьяную езду без прав задержаны и взяты под стражу 120 водителей.
В ведомстве напомнили об ужесточении ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
"Уважаемые граждане! Призываем вас неукоснительно соблюдать правила дорожного движения: быть бдительными, управлять транспортным средством со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и техническое состояние машины, а также дорожные и метеорологические условия", - призвали стражи порядка.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2202821-pochti-100-chelovek-pogibli-v-avariyah-v-almaty-za-god/