Почти 100 человек погибли в авариях в Алматы за год

Стражи порядка Алматы рассказали о ситуации с ДТП в мегаполисе - полицейские подвели итоги уходящего года, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По официальным данным, с начала года на территории города Алматы произошло 5930 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего 6504 человека получили травмы, еще 94 погибли.

Как отметили в полиции, сознательное нарушение водителями и пешеходами правил дорожного движения являются основными причинами аварий.

В этом году в мегаполисе за нарушения ПДД, повлекшие смерть человека, а также за пьяную езду без прав задержаны и взяты под стражу 120 водителей.

В ведомстве напомнили об ужесточении ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

"Уважаемые граждане! Призываем вас неукоснительно соблюдать правила дорожного движения: быть бдительными, управлять транспортным средством со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и техническое состояние машины, а также дорожные и метеорологические условия", - призвали стражи порядка.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.