Участники ДТП договорились в суде в Павлодарской области

В Павлодарской области виновник ДТП возместит другому участнику аварии причиненный материальный ущерб, о чем они заключили медиативное соглашение, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело о взыскании суммы ущерба от ДТП в упрощенном порядке рассмотрел Щербактинский районный суд.

"6 мая 2024 года по вине ответчика, управляющего автомашиной Аudi, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего истцу, владельцу также автомобиля Аudi, причинен материальный ущерб на сумму 344 814 тенге", - установил суд.

Согласно постановлению суда от 22 мая 2024 года ответчика признали виновным по ч.3 ст.610 КоАП.

В ходе судебного разбирательства стороны заключили медиативное соглашение об урегулировании спора в порядке судебной медиации. Ответчик обязался оплатить истцу общую сумму материального ущерба по графику платежей.

Гражданское дело производством прекратили. Истцу вернули уплаченную при подаче иска государственную пошлину. Определение суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.610 КоАП РК нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, совершенное лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, влечет штраф в размере 60 МРП (221 520 тенге).

Ранее водитель из Жамбылской области через суд взыскал ущерб с коммунального предприятия за неправильно закрытый люк. Ему выплатят почти 300 тыс. тенге, а также возместят судебные расходы.