"Мед по телу": попавший в ДТП в Павлодаре экипаж полиции вызвал бурное обсуждение в Сети
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Патрульная машина, врезавшаяся в забор в Павлодаре, стала поводом для обсуждения в Сети. Люди оставили язвительные комментарии, но некоторые заступились за полицейских, передает корреспондент NUR.KZ.
В одном из павлодарских пабликов в Instagram опубликовали фотографию с места ДТП, на котором виден автомобиль патрульной полиции. Указывается, что авария произошла на пересечении улиц Ворушина и Гагарина в Павлодаре.
Без шуток в комментариях не обошлось.
"Настроение на весь день", "На освидетельствование надо отправить данного водителя", "Мед по телу", "Карма решила на заборе намотать", - оставили сообщения под фото пользователи Сети.
Между тем нашлись и те, кто посчитал шутки в подобной ситуации неуместными и, более того, решил заступиться за стражей порядка.
"Это не смешно. Вдруг человеку стало плохо, ведь всякое бывает в жизни. Полиция, ведь они тоже люди", "Почему все такие злые - никто ж не знает, что произошло. Люди, будьте добрее", - написали комментаторы в защиту полицейских.
В ДП Павлодарской области пояснили, что в аварии участвовали два автомобиля, а произошла она в связи с погодными условиями. Оба водителя оказались трезвыми.
"Произошло столкновение двух автомашин. Пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка", - ответили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Алатауском районе Алматы произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали несколько человек. По предварительным данным, один из автомобилей выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с пятью машинами.
А в области Абай на трассе Омск - Майкапчагай произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Все участники ДТП, включая водителей и пассажиров, были госпитализированы в районную больницу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2201745-med-po-telu-popavshiy-v-dtp-v-pavlodare-ekipazh-policii-vyzval-burnoe-obsuzhdenie-v-seti/