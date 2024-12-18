"Мед по телу": попавший в ДТП в Павлодаре экипаж полиции вызвал бурное обсуждение в Сети

Патрульная машина, врезавшаяся в забор в Павлодаре, стала поводом для обсуждения в Сети. Люди оставили язвительные комментарии, но некоторые заступились за полицейских, передает корреспондент NUR.KZ.

В одном из павлодарских пабликов в Instagram опубликовали фотографию с места ДТП, на котором виден автомобиль патрульной полиции. Указывается, что авария произошла на пересечении улиц Ворушина и Гагарина в Павлодаре.

Без шуток в комментариях не обошлось.

"Настроение на весь день", "На освидетельствование надо отправить данного водителя", "Мед по телу", "Карма решила на заборе намотать", - оставили сообщения под фото пользователи Сети.

Между тем нашлись и те, кто посчитал шутки в подобной ситуации неуместными и, более того, решил заступиться за стражей порядка.

"Это не смешно. Вдруг человеку стало плохо, ведь всякое бывает в жизни. Полиция, ведь они тоже люди", "Почему все такие злые - никто ж не знает, что произошло. Люди, будьте добрее", - написали комментаторы в защиту полицейских.

В ДП Павлодарской области пояснили, что в аварии участвовали два автомобиля, а произошла она в связи с погодными условиями. Оба водителя оказались трезвыми.

"Произошло столкновение двух автомашин. Пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка", - ответили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Алатауском районе Алматы произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали несколько человек. По предварительным данным, один из автомобилей выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с пятью машинами.

А в области Абай на трассе Омск - Майкапчагай произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Все участники ДТП, включая водителей и пассажиров, были госпитализированы в районную больницу.