Авто столкнулись на трассе в области Абай: всех пассажиров и водителей госпитализировали

В субботу, 14 декабря, вечером на трассе в области Абай случилось ДТП, в результате которого пострадали несколько человек, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщается в Telegram-канале Департамента полиции области Абай, авария случилась на 655-м километре трассы Омск-Майкапчагай около 23:15.

"Произошло лобовое столкновение Hyundai Accent и Chevrolet Aveo. Все участники ДТП, включая водителей и пассажиров, госпитализированы в районную больницу села Бескарагай", – рассказали в ДП.

Полиция ведет расследование причин инцидента.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.