Авто столкнулись на трассе в области Абай: всех пассажиров и водителей госпитализировали
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В субботу, 14 декабря, вечером на трассе в области Абай случилось ДТП, в результате которого пострадали несколько человек, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.
Как сообщается в Telegram-канале Департамента полиции области Абай, авария случилась на 655-м километре трассы Омск-Майкапчагай около 23:15.
"Произошло лобовое столкновение Hyundai Accent и Chevrolet Aveo. Все участники ДТП, включая водителей и пассажиров, госпитализированы в районную больницу села Бескарагай", – рассказали в ДП.
Полиция ведет расследование причин инцидента.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2200695-avto-stolknulis-na-trasse-v-oblasti-abay-vseh-passazhirov-i-voditeley-gospitalizirovali/