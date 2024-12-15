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Авто столкнулись на трассе в области Абай: всех пассажиров и водителей госпитализировали

Опубликовано:

Место ДТП
Место ДТП. Фото: t.me/dp_abai

В субботу, 14 декабря, вечером на трассе в области Абай случилось ДТП, в результате которого пострадали несколько человек, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщается в Telegram-канале Департамента полиции области Абай, авария случилась на 655-м километре трассы Омск-Майкапчагай около 23:15.

"Произошло лобовое столкновение Hyundai Accent и Chevrolet Aveo. Все участники ДТП, включая водителей и пассажиров, госпитализированы в районную больницу села Бескарагай", – рассказали в ДП.

Полиция ведет расследование причин инцидента.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2200695-avto-stolknulis-na-trasse-v-oblasti-abay-vseh-passazhirov-i-voditeley-gospitalizirovali/

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