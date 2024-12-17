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Погибли три педагога: стали известны подробности ДТП в Костанайской области

Опубликовано:

Полицейская машина включила "мигалку"
Полицейская машина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Стали известны подробности двух страшных аварий, которые произошли в Костанайской области. В обоих ДТП были жертвы, сообщает сайт телеканала КТК.

ДТП произошли с разницей всего в несколько часов - они унесли жизни четырех человек.

Жертвами первой аварии стали педагоги.

"С сожалением сообщаем, что 16 декабря два педагога погибли в ДТП на территории области. Учитель русского языка и литературы из Заречной школы-лицея Костанайского района, а также педагог-психолог из Больше-Чураковской общеобразовательной школы Алтынсаринского района, навещая родственников, погибли в аварии. Приносим глубокие соболезнования родным и близким", - сообщила пресс-секретарь управления образования акимата Костанайской области Анна Лазарева.

Отмечается, что на трассе столкнулись грузовик и Alphard. В последнем ехали учителя и еще четыре пассажира: машину буквально выбросило на обочину. Выживших увезла скорая.

Вторая авария случилась через три часа на автодороге Алматы – Екатеринбург. По словам очевидцев, водитель "Нивы" выехал на "встречку" и врезался в Mercedes, в котором чудом выжили шофер и два пассажира.

К сожалению, водитель российского внедорожника скончался до приезда медиков.

"Зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых семь человек погибли и 14 получили различные травмы. По всем фактам ДТП полицией проводятся расследования. С начала года в области зарегистрировано 1169 ДТП, в которых 71 человек погиб и более 1,5 тыс. получили различные травмы", - рассказала о ситуации в регионе старший инспектор управления МПС ДП Костанайской области. Елена Магасумова.

Источник: КТК

Ранее мы писали, что в понедельник, 16 декабря, на трассе в Костанайской области случилась авария, унесшая жизни троих человек. Полиция начала расследование.

В 10 километрах от поселка Герцено Карасуского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volvo и Toyota Alphard.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2201444-pogibli-tri-pedagoga-stali-izvestny-podrobnosti-dtp-v-kostanayskoy-oblasti/

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