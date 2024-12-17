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Три человека погибли, еще трое пострадали на трассе в Костанайской области

Опубликовано:

Авария на заснеженной трассе
ДТП. Иллюстративное фото: ДП СКО

В понедельник, 16 декабря, на трассе в Костанайской области случилась авария, унесшая жизни троих человек. Полиция начала расследование, передает издание "Алау".

По предварительным сведениям, днем 16 декабря на автодороге “Костанай-Аулиеколь-Сурган” в 10 километрах от поселка Герцено Карасуского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volvo и Toyota Alphard.

В результате ДТП 3 человека от полученных травм погибли на месте аварии, еще трое госпитализированы в Аулиекольскую районную больницу.

Полиция начала расследование по статье 345 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2200932-tri-cheloveka-pogibli-eshche-troe-postradali-na-trasse-v-kostanayskoy-oblasti/

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