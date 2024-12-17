Три человека погибли, еще трое пострадали на трассе в Костанайской области

В понедельник, 16 декабря, на трассе в Костанайской области случилась авария, унесшая жизни троих человек. Полиция начала расследование, передает издание "Алау".

По предварительным сведениям, днем 16 декабря на автодороге “Костанай-Аулиеколь-Сурган” в 10 километрах от поселка Герцено Карасуского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volvo и Toyota Alphard.

В результате ДТП 3 человека от полученных травм погибли на месте аварии, еще трое госпитализированы в Аулиекольскую районную больницу.

Полиция начала расследование по статье 345 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК РК.