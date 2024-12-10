Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Алматинской области

В Алматинской области в результате аварии с участием грузовика погибли три человека, одного пострадавшего госпитализировали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 10 декабря около часа ночи на 136 км автодороги Алматы - Бишкек произошло дорожно-транспортное происшествие.

"По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Kia Optima, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с грузовым транспортным средством Volvo FH", - пояснили в ДП Алматинской области.

В результате аварии водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров скончались на месте, еще один пассажир с различными травмами был доставлен в ближайшую больницу.

По данному факту сотрудники полиции начали досудебное расследование.

Ранее в Алматы мужчина погиб под колесами собственной "ГАЗели". По данным полиции, он не принял мер, исключающих самопроизвольное движение авто. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

А в Актюбинской области на трассе Самара - Шымкент произошла смертельная авария. В результате столкновения двух грузовых автомашин водители обоих транспортных средств погибли на месте происшествия.