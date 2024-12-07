Мужчина погиб под колесами собственной "ГАЗели" в Алматы (фото)

Трагедия произошла сегодня в Алматы - мужчина оказался под колесами собственного авто. Он скончался на месте, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Как сообщили в полиции, ДТП имело место сегодня в Медеуском районе Алматы в 13:15.

Водитель автомобиля марки "ГАЗ" 1986 года рождения находился позади своей машины и не принял мер, исключающих самопроизвольное движение авто. В результате он попал под колеса собственного автомобиля.

Авария. Фото: Zakon.kz

Мужчина скончался. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

По информации издания Zakon.kz, в салоне "ГАЗели" находился маленький ребенок. который спал.

Что делать водителям при ДТП?

По информации на сайте "Электронного правительства", водитель, причастный к ДТП, обязан:

Немедленно остановить и не трогать с места транспортное средство, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, а также не перемещать предметы, имеющие отношение к ДТП.

Принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, а в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение.

Там он должен сообщить свою фамилию, государственный регистрационный номерной знак транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия.

Незамедлительно сообщить о случившемся в ближайший орган внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел.

Освободить проезжую часть дороги, если движение других транспортных средств невозможно.

При необходимости освобождения проезжей части дороги предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следов и предметов, относящихся к происшествию, принять все возможные меры к их сохранению и обеспечить объезд места происшествия.