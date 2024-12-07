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Эзотерика

Мужчина погиб под колесами собственной "ГАЗели" в Алматы (фото)

Опубликовано:

Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

Трагедия произошла сегодня в Алматы - мужчина оказался под колесами собственного авто. Он скончался на месте, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Как сообщили в полиции, ДТП имело место сегодня в Медеуском районе Алматы в 13:15.

Водитель автомобиля марки "ГАЗ" 1986 года рождения находился позади своей машины и не принял мер, исключающих самопроизвольное движение авто. В результате он попал под колеса собственного автомобиля.

Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

Мужчина скончался. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

По информации издания Zakon.kz, в салоне "ГАЗели" находился маленький ребенок. который спал.

Что делать водителям при ДТП?

По информации на сайте "Электронного правительства", водитель, причастный к ДТП, обязан:

  • Немедленно остановить и не трогать с места транспортное средство, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, а также не перемещать предметы, имеющие отношение к ДТП.
  • Принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, а в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение.
  • Там он должен сообщить свою фамилию, государственный регистрационный номерной знак транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия.
  • Незамедлительно сообщить о случившемся в ближайший орган внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел.
  • Освободить проезжую часть дороги, если движение других транспортных средств невозможно.
  • При необходимости освобождения проезжей части дороги предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следов и предметов, относящихся к происшествию, принять все возможные меры к их сохранению и обеспечить объезд места происшествия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2197514-muzhchina-pogib-pod-kolesami-sobstvennoy-gazeli-v-almaty-foto/

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