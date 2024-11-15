7 человек погибли в Карагандинской области: стало известно о состоянии выжившей девочки

Сегодня в Карагандинской области в больницу доставили 12-летнюю пострадавшую в ДТП на трассе Алматы - Екатеринбург. Девочка находится в состоянии средней тяжести, диагностирован перелом плеча, передает ekaraganda.kz.

В медицинское учреждение доставлена 12-летняя пассажирка — ее состояние сейчас среднее, диагностирован перелом плеча, сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области.

"Состояние 12-летней пассажирки машины средней степени тяжести. Она госпитализирована в отделение детской травматологии с диагнозом закрытый перелом левого плеча со смещением, ушибленная рана надбровной области справа", — рассказали в ведомстве.

Напомним, что предварительной причиной аварии на автодороге Алматы — Екатеринбург стал гололед: водитель не справился с управлением, и автомашина Toyota Alphard вылетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП водитель и его шесть пассажиров, из них двое детей, скончались на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.