7 человек погибли в Карагандинской области: стало известно о состоянии выжившей девочки
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Сегодня в Карагандинской области в больницу доставили 12-летнюю пострадавшую в ДТП на трассе Алматы - Екатеринбург. Девочка находится в состоянии средней тяжести, диагностирован перелом плеча, передает ekaraganda.kz.
В медицинское учреждение доставлена 12-летняя пассажирка — ее состояние сейчас среднее, диагностирован перелом плеча, сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области.
"Состояние 12-летней пассажирки машины средней степени тяжести. Она госпитализирована в отделение детской травматологии с диагнозом закрытый перелом левого плеча со смещением, ушибленная рана надбровной области справа", — рассказали в ведомстве.
Напомним, что предварительной причиной аварии на автодороге Алматы — Екатеринбург стал гололед: водитель не справился с управлением, и автомашина Toyota Alphard вылетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП водитель и его шесть пассажиров, из них двое детей, скончались на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2187927-7-chelovek-pogibli-v-karagandinskoy-oblasti-stalo-izvestno-o-sostoyanii-vyzhivshey-devochki/