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Огромный валун придавил насмерть трех людей в авто в Узбекистане

Опубликовано:

Место происшествия
Место происшествия. Фото: t.me/kashyhxb

В Узбекистан огромный валун, скатившийся с горы, придавил ехавшую по дороге машину. В результате происшествия погибли три человека, находившиеся в автомобиле, передает NUR.KZ со ссылкой на Gazeta.uz.

По информации пресс-службы УБДД УВД Кашкадарьинской области республики, трагедия произошла на трассе Ташкент — Термез примерно в 16:00 по местному времени. Все трое человек погибли на месте.

Движение на дороге из-за несчастного случая было временно остановлено.

Ранее мы писали о случае в Петропавловске - местного жителя придавило стеной при разборе частного дома. Мужчина скончался.

В другом случае жителя Актау насмерть придавило ночью лифтом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2184063-ogromnyy-valun-pridavil-nasmert-treh-lyudey-v-uzbekistane/

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