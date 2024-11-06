Огромный валун придавил насмерть трех людей в авто в Узбекистане

В Узбекистан огромный валун, скатившийся с горы, придавил ехавшую по дороге машину. В результате происшествия погибли три человека, находившиеся в автомобиле, передает NUR.KZ со ссылкой на Gazeta.uz.

По информации пресс-службы УБДД УВД Кашкадарьинской области республики, трагедия произошла на трассе Ташкент — Термез примерно в 16:00 по местному времени. Все трое человек погибли на месте.

Движение на дороге из-за несчастного случая было временно остановлено.

Ранее мы писали о случае в Петропавловске - местного жителя придавило стеной при разборе частного дома. Мужчина скончался.

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