Астанчанку сбили на тротуаре: родные погибшей просили не лишать водителя свободы

В Астане вынесли приговор женщине, совершившей ДТП, в котором погибла стоявшая на тротуаре жительница столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов города.

В Telegram-канале судов Астаны сообщили о рассмотренном уголовном деле в отношении С., которую обвиняли в совершении ДТП, повлекшего по неосторожности смерть человека.

"В августе 2023 года С., управляя автомашиной марки Chevrolet Cruze, при перестроении на правую крайнюю полосу, не включив сигналы светового указателя, не уступив дорогу, допустила столкновение с автомашиной марки Kia Rio под управлением М., которая следовала в попутном направлении прямо. От столкновения Chevrolet Cruze откинуло на бордюр - и С. совершила наезд на пешехода И., которая стояла на тротуаре", - сказано в информации.

В результате ДТП пешеход скончался. Прокурор просил назначить наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. А потерпевшие просили назначить мягкое наказание, не связанное с лишением свободы.

"Смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством суд признал наличие 2 малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Учитывая смягчающие обстоятельства и наступившие последствия в виде причинения смерти потерпевшей, суд признал С. виновной по ст. 345 ч. 3 УК и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с лишением права управлять транспортным средством сроком на 5 лет", - сообщили в суде.

Отметим, что согласно ч. 3 статьи 345 УК РК нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Ранее по данной статье в Атырауской области было рассмотрено уголовное дело в отношении полицейского, который во время патрулирования совершил смертельный наезд на несовершеннолетнего. Его лишили свободы на 2 года.

Также водителя из Актобе признали виновным в совершении ДТП, в котором погибли члены его семьи, в том числе родители. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.