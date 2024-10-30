Автобус столкнулся с машиной и въехал в стену магазина: дело передали в суд в Алматы

В Алматы в суд поступило дело о ДТП с участием автобуса, которое произошло в городе летом этого года и унесло жизнь одного пассажира, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о том, что дело поступило в суд, появилась в судебном кабинете на сайте Верховного суда. Сегодня дело передано судье Алмалинского районного суда по уголовным делам Кайрату Иманкулову. О том, когда состоится первое заседание, информация отсутствует.

Напомним, 26 июня в Алматы городской автобус въехал в стену магазина. Как сообщили в полиции города, в ДТП пострадали 16 человек. Один пассажир скончался.

Авария случилась в Алмалинском районе. По предварительным данным полиции, водитель автомашины марки Kia, пересекая улицу Макатаева в южном направлении, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута. Автобус, в свою очередь, впоследствии допустил наезд на препятствие.

Позднее очевидцы рассказали о ДТП с автобусом, отметив, что люди в автобусе кричали и плакали после столкновения.