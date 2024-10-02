Скончался участник паралимпиады в Париже Нышан Омирали

Не стало казахстанского пара таеквондиста, двукратного чемпиона мира и участника летних Паралимпийских игр в Токио и Париже Нышана Омирали, передает NUR.KZ со ссылкой на НПК.

"С глубокой скорбью сообщаем о том, что сегодня ночью не стало Нышана Омирали Елубайулы", - сообщили сегодня в официальном профиле комитета в Instagram.

В НПК отметили, что это огромная потеря для паралимпийского движения Казахстана и всего спортивного сообщества.

Слова соболезнования выразил аким Жамбылской области Ербол Карашукеев в своем профиле в Instagram.

"Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной известного параспортсмена, нашего земляка Нышана Елубайулы Омирали. Его жизнь была воплощением преданности и любви к Отечеству, стойкости, отваги и мужества. Благодаря его победам не раз звучал наш гимн и возвышался наш флаг", - заявил глава региона.

По информации НПК, Нышан родился 11 мая 1993 года в Жамбылской области и посвятил свою жизнь спорту, пройдя путь от увлечения таеквондо в детстве до мирового признания.

Под руководством своего первого тренера, покойного Ернура Серикбаевича Нарбекова, он начал свою карьеру, был мастером спорта международного класса, выступал в весовой категории +80 кг (класс K44). Среди его наиболее значимых достижений:

В 2014 году он впервые стал чемпионом мира по пара таеквондо, войдя в историю Казахстана как первый спортсмен, завоевавший этот титул.

Бронзовый призер Чемпионата Европы 2021 года (Стамбул), и многократный призер Гран-при мира и чемпионатов Азии.

Серебряный призер Азиатских Пара Игр 2022 года (Ханчжоу).

Он дважды представлял Казахстан на Паралимпийских играх: в Токио-2020 и Париже-2024.