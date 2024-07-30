Девушка погибла при опрокидывании квадроцикла в Бурабае

Дорожно-транспортное происшествие в курортной зоне расследуют в Акмолинской области. В результате аварии погибла пассажирка квадроцикла, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в производстве органов дознания отдела полиции Бурабайского района находится уголовное дело по факту смертельного ДТП.

Предварительно установлено, что авария произошла 27 июля на территории курортной зоны. Две девушки, приехавшие из Астаны, арендовали в одном из местных пунктов проката квадроцикл марки X5 Classic.

"19-летняя девушка не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства на затяжном повороте. В результате аварии пассажирка, получившая травмы, скончалась в медицинском учреждении", - рассказали в ДП Акмолинской области.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские начали досудебное расследование.

Также в рамках отдельного досудебного расследования по ч.3 ст.306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), дознаватели проверят деятельность пункта проката квадроциклов на соблюдение требований безопасности.

Отметим, что по ч.3 ст.306 УК РК выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерная выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека, наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Согласно ч.3 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.