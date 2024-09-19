Кондуктор на полном ходу выпала из автобуса и погибла в Алматинской области. В произошедшем разбираются полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"Установлено, что кондуктор маршрутного автобуса, следовавшего по автодороге Алматы-Кокпек-Коктал, выпала из салона. В результате женщина скончалась на месте", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Здесь добавили, что инцидент зарегистрирован в полиции. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее жительница Костаная подала в суд на перевозчика после того, как выпала из автобуса из-за незакрытой двери. Решением суда с ТОО в пользу потерпевшей взыскали моральный вред в сумме 700 000 тенге.

Жительница Астаны тоже выпала из автобуса во время его движения. Водителя общественного транспорта привлекли к ответственности - вынесено решение дисциплинарного характера.