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Люди собирали разбросанный по дороге после ДТП картофель в Карагандинской области (видео)

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Люди с мешками с картофелем близ Балхаша
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/vechernaya_karaganda

В Сети появилось видео, на котором жители Балхаша собирают картофель с дороги после ДТП с участием фуры. Аварию прокомментировали в ДП Карагандинской области, передает NUR.KZ.

На опубликованных кадрах видно, как люди подъезжают к месту происшествия и забирают рассыпанный груз.

"На трассе близ Балхаша фура с картофелем попала в ДТП. Люди с города приезжают и разбирают товар бесплатно. Могли бы хоть что-то заплатить водителю, ведь он отвечает за груз", - говорится в подписи к видео.

Как рассказали в пресс-службе ДП Карагандинской области, 15 сентября около 16.00 на 629 км автодороги Алматы - Екатеринбург 35-летний водитель грузовика Volvo обнаружил самовозгорание транспортного средства.

"Факт зарегистрирован в полиции. Пострадавших нет. Обращения о нанесении ущерба не поступило. По вопросу разбора рассыпанного товара сообщаем, что картофель с дороги собирали с разрешения водителя", - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что дорогу республиканского значения Балхаш - Бурылбайтал планируют сделать платной. В Минтрансе отметили, что деньги от взимания платы за проезд будут потрачены на ремонт и содержание автомобильных дорог.

Недавно также стало известно, что в Балхаше рядом с домами отдыха нашли стихийные свалки. Отдел полиции города в настоящее время работает над привлечением к административной ответственности владельцев отходов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2163411-lyudi-sobirali-razbrosannyy-po-doroge-posle-dtp-kartofel-v-karagandinskoy-oblasti-video/

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