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Отравились в канализационном колодце: "скорая" с пациентами попала в ДТП в Павлодаре

Опубликовано:

Карета скорой помощи
Машина скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Павлодаре попавшая в автоаварию "скорая" везла из села Шарбакты двоих сельчан, которых транспортировали в токсикологическое отделение городской больницы, передает Pavlodarnews.kz.

По данным издания, ДТП произошло на пересечении улиц Толстого и Астана 6 сентября во втором часу ночи. Столкнулись Volkswagen Passat и машина скорой помощи.

Двоих пассажиров легкового авто госпитализировали. Медики в аварии не пострадали.  Расследованием ДТП занимается полиция.

В службе "103" рассказали подробности. Как выяснилось, 5 сентября в 17.48 четверых пострадавших, мужчин 68, 49, 42 и 32 лет, доставили в центральную больницу Щербактинского района. Во время технических работ в канализационном колодце они отравились неизвестным газом.

"Позже двоих мужчин, которые были в тяжелом состоянии, наземным транспортом медицинской авиации доставили в Павлодар", - уточнили в скорой помощи.

Мужчин 1956 и 1982 годов рождения госпитализировали в токсикологическое отделение городской больницы №3 Павлодара.

Именно при их транспортировке в областном центре "скорая" попала в ДТП.

Ранее в Алмалинском районе Алматы водитель машины скорой помощи, следуя по улице Тлендиева, при повороте налево допустил наезд на 77-летнюю женщину, которая была доставлена в одну из больниц города.

А в Актобе карета скорой помощи застряла в грязи после обильного дождя. Машину вызволили спасатели МЧС, которые на высокопроходимой технике отбуксировали авто на очищенный участок дороги.

Также в Алматы автомобиль скорой помощи влетел на летнюю террасу китайского ресторана после столкновения с двумя машинами. В результате аварии никто не пострадал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2158164-otravilis-v-kanalizacionnom-kolodce-skoraya-s-pacientami-popala-v-dtp-v-pavlodare/

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