Пешехода сбили насмерть в Семее

Расследование по факту смертельного наезда на пешехода в Семее начали сотрудники ДП области Абай - трагедия произошла накануне, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным полиции, 13 августа, на пересечении улиц Бозтаева - Первомайская в областном центре произошел наезд на пешехода.

В результате ДТП мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

"В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в полиции.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.