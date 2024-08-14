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Пешехода сбили насмерть в Семее

Опубликовано:

Место происшествия
Авария. Кадр из видео: ДЧС области Абай

Расследование по факту смертельного наезда на пешехода в Семее начали сотрудники ДП области Абай - трагедия произошла накануне, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным полиции, 13 августа, на пересечении улиц Бозтаева - Первомайская в областном центре произошел наезд на пешехода.

В результате ДТП мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

"В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в полиции.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2148636-peshehoda-sbili-nasmert-v-semee/

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