Пешехода сбили насмерть в Семее
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Расследование по факту смертельного наезда на пешехода в Семее начали сотрудники ДП области Абай - трагедия произошла накануне, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным полиции, 13 августа, на пересечении улиц Бозтаева - Первомайская в областном центре произошел наезд на пешехода.
В результате ДТП мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.
"В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в полиции.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2148636-peshehoda-sbili-nasmert-v-semee/