Мужчину наказали за аварию с верблюдами в Костанайской области

Дорожно-транспортное происшествие с участием верблюдов произошло в Костанайской области - животные погибли, а их хозяина привлекли к ответственности, передает телеканал "Астана".

Сообщается, что в ночное время суток на 59 км автодороги Костанай - Карабутак водитель автомобиля Geely совершил наезд на двух верблюдов, которые паслись без присмотра.

Верблюды в результате наезда погибли, водитель легковушки не пострадал, однако была повреждена машина - причинен материальный ущерб.

Полицейские установили владельца верблюдов. Им оказался 50-летний житель села Юбилейное района Б. Майлина.

Как сообщил участковый, данный гражданин уже не раз привлекался к ответственности за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных.

"В этот раз правонарушителя привлекли к ответственности сразу по двум статьям административного кодекса за нарушение ПДД и вышеуказанных правил. Ему назначен штраф в 45 тысяч тенге. Более того, ему предстоит возместить причиненный ущерб",- сообщили в полиции.

Стражи порядка напомнили, что не допускается выпас, прогон (перегон) сельскохозяйственных животных без сопровождения владельцев сельскохозяйственных животных либо лиц, ими уполномоченных.

Напомним, несколько недель назад в Атырауской области погиб подросток - мальчик, управляя мотоциклом, столкнулся с верблюдом. Он умер на месте. Трагедия произошла в селе Сагиз Кызылкогинского района. По данному факту зарегистрировано уголовное дело.

В конце июля видео с разгуливающим по Павлодару верблюдом, за которым гнались полицейские, появились в Сети. В ДП Павлодарской области рассказали о происходящем на видео.

Как оказалось на место были вызваны сотрудники ветеринарной службы. Личность владельца животного была установлена - он привлечен к ответственности за нарушение правил содержания животных.

Отметим, что по ст.408 КоАП РК нарушение установленных местными представительными органами областей, городов республиканского значения, столицы правил выпаса сельскохозяйственных животных влечет штраф в размере 3 МРП (11 076 тенге).