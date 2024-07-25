"Это Дубай?": разгуливающего по Павлодару верблюда сняли на видео

Видео из разных районов Павлодара с гуляющим по улицам верблюдом появились сегодня в Сети. Ситуацию прокомментировали в областном департаменте полиции, передает NUR.KZ.

Видео с разгуливающим по Павлодару верблюдом, за которым гнались полицейские, появились в Telegram-каналах ti.pavlo и kerek.pv.

Стоить отметить, что в конце одного из видео стражам порядка все же удалось остановить животное и привязать его к забору.

Инцидент позабавил пользователей Сети.

"Это Дубай? Это Павлодар, детка", "На штрафстоянку его", "Пусть бегает, кому он мешает", "Надо было конную полицию звать", - написали комментаторы.

В ДП Павлодарской области рассказали о происходящем на видео.

"На место вызваны сотрудники ветеринарной службы. В настоящее время полицией личность владельца животного установлена. Он привлечен к ответственности за нарушение правил содержания животных", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что по ст.408 КоАП РК нарушение установленных местными представительными органами областей, городов республиканского значения, столицы правил выпаса сельскохозяйственных животных влечет штраф в размере 3 МРП (11 076 тенге).

Ранее лошади, вышедшие на трассу Павлодар - Астана, спровоцировали серьезное ДТП. Водитель автомашины Chevrolet Monza совершил наезд на двух животных, которые переходили проезжую часть дороги.