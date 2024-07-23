"Вину не признал": водителя грузовика осудили за ДТП с тремя погибшими в СКО

В Северо-Казахстанской области водителя грузового автомобиля осудили за дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении обвиняемого по ч.4 ст.345 УК РК рассмотрели в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам СКО.

"В феврале текущего года подсудимый на автодороге Жезказган - Петропавловск около села Петровка, управляя грузовой автомашиной Howo, нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковой автомашиной Toyota Camry", - установил суд.

В результате дорожного происшествия водитель легкового автомобиля и два пассажира погибли, двое других пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.

"Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебных экспертиз, вещественными доказательствами и другими материалами дела", - говорится в сообщении суда.

Прокурор, потерпевшие и их представители просили назначить подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами.

"Подсудимый вину не признал, просил оправдать", - отметили в суде.

При назначении наказания судом обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность и наказание подсудимого, установлено не было.

Приговором суда мужчина был осужден к 8 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в учреждении УИС минимальной безопасности.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Напомним, авария произошла в начале февраля 2024 года между селами Покровка и Петровка Есильского района. На месте ДТП погиб 43-летний водитель Toyota Camry. Четверо его пассажиров - двое взрослых в возрасте 45 и 20 лет и двое несовершеннолетних 15 и 16 лет были госпитализированы в медицинские учреждения.