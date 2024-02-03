Водитель погиб в аварии с грузовиком на трассе в СКО

Грузовик и легковушка столкнулись в СКО - трагедия, в результате которой погиб водитель легкового авто, произошла на трассе "Петропавловск-Жезказган", передает МИА "Казинформ".

Как уточнили в полиции, ДТП случилось между селами Покровка и Петровка Есильского района.

Там столкнулись грузовой автомобиль Howo и Toyota Camry. В результате аварии погиб 43-летний водитель японского автомобиля.

Четверо пассажиров Camry, среди которых двое взрослых в возрасте 45 и 20 лет и двое несовершеннолетних 15 и 16 лет, были госпитализированы в медицинские учреждения.

По информации полицейских, за рулем грузовика находился 62-летний мужчина, он был трезв.

"Сотрудниками полиции ведется сбор материала для назначения экспертиз и проведения досудебного расследования по факту дорожно-транспортного происшествия", - прокомментировали в пресс-службе ДП СКО.

Что делать при попадании в ДТП?

Добавим, на сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела: