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Водитель погиб в аварии с грузовиком на трассе в СКО

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Грузовик на замерзшей трассе
Фура. Иллюстративное фото: Feifei Cui-Paoluzzo/Getty Images

Грузовик и легковушка столкнулись в СКО - трагедия, в результате которой погиб водитель легкового авто, произошла на трассе "Петропавловск-Жезказган", передает МИА "Казинформ".

Как уточнили в полиции, ДТП случилось между селами Покровка и Петровка Есильского района.

Там столкнулись грузовой автомобиль Howo и Toyota Camry. В результате аварии погиб 43-летний водитель японского автомобиля.

Четверо пассажиров Camry, среди которых двое взрослых в возрасте 45 и 20 лет и двое несовершеннолетних 15 и 16 лет, были госпитализированы в медицинские учреждения.

По информации полицейских, за рулем грузовика находился 62-летний мужчина, он был трезв.

"Сотрудниками полиции ведется сбор материала для назначения экспертиз и проведения досудебного расследования по факту дорожно-транспортного происшествия", - прокомментировали в пресс-службе ДП СКО.

Что делать при попадании в ДТП?

Добавим, на сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2058942-voditel-pogib-v-avarii-s-gruzovikom-na-trasse-v-sko/

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