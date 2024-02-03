Водитель погиб в аварии с грузовиком на трассе в СКО
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Грузовик и легковушка столкнулись в СКО - трагедия, в результате которой погиб водитель легкового авто, произошла на трассе "Петропавловск-Жезказган", передает МИА "Казинформ".
Как уточнили в полиции, ДТП случилось между селами Покровка и Петровка Есильского района.
Там столкнулись грузовой автомобиль Howo и Toyota Camry. В результате аварии погиб 43-летний водитель японского автомобиля.
Четверо пассажиров Camry, среди которых двое взрослых в возрасте 45 и 20 лет и двое несовершеннолетних 15 и 16 лет, были госпитализированы в медицинские учреждения.
По информации полицейских, за рулем грузовика находился 62-летний мужчина, он был трезв.
"Сотрудниками полиции ведется сбор материала для назначения экспертиз и проведения досудебного расследования по факту дорожно-транспортного происшествия", - прокомментировали в пресс-службе ДП СКО.
Что делать при попадании в ДТП?
Добавим, на сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2058942-voditel-pogib-v-avarii-s-gruzovikom-na-trasse-v-sko/