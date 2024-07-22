Тело мужчины нашли на трассе в Акмолинской области

В Акмолинской области на трассе обнаружили тело мужчины, предположительно, сбитого автомобилем. Подозреваемого в смертельном наезде задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, авария произошла на территории Жаркаинского района в ночь на 16 июля.

"Тело мужчины полицейские обнаружили на участке республиканской автодороги Жезказган - Петропавловск, недалеко от села Пригородное. В ходе проверки установлено, что причиной смерти мог стать наезд автомашины", - пояснили в МВД.

Это же подтвердили и обнаруженные на месте происшествия осколки и следы неизвестного транспортного средства. После проведения тщательного осмотра сотрудниками полиции по найденным кусочкам был установлен его примерный цвет. По следам на дороге удалось выяснить, что водитель передвигается на автомашине с зимними шинами.

"В тот же день полицейскими был установлен водитель, совершивший смертельный наезд, им оказался 24-летний житель села Пригородное. В ходе следственных мероприятий изъята автомашина. Кроме того, сам водитель подтвердил, что действительно совершил наезд на неизвестного мужчину и скрылся с места ДТП", - отметили в ведомстве.

В настоящее время полицейские расследуют данный факт по двум статьям УК РК: ч.3 ст.345 "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека" и ст.347 "Оставление места ДТП". Назначены соответствующие экспертизы.

Отметим, что по ч.3 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Согласно ст.347 УК РК оставление места ДТП лицом, управляющим транспортным средством и нарушившим правила дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, в случае наступления тяжких последствий наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.