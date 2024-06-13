"Героев" нашумевшего видео со свадебным кортежем наказали в Алматы

Полицейские Алматы провели проверку, по результатам которой были наказаны четверо молодых людей – недавно их сняли на видео проезжавшие мимо автомобилисты, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

На днях в Сети стал распространяться ролик с компанией молодых людей, разъезжающих на автомобилях по дороге и при этом грубо нарушающих ПДД.

В полиции города Алматы заявили, что нарушители наказаны. Заявление орган опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Водители четырех транспортных средств, в салоне которых находились участники свадебного мероприятия, допустили грубые нарушения правил дорожного движения. Они привлечены к административной ответственности.

В частности, в отношении гражданина Д., 2003 года рождения, управлявшего транспортным средством Toyota Camry, составлены протоколы по ч. 3 ст. 593 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, ч. 2 ст. 590 КРКобАП и ч. 1 ст. 593 КРКоАП.

В то же время гражданин Т., 2002 года рождения, управлявший автомашиной марки Toyota Land Cruiser, привлечен к административной ответственности по ч. 1 и 3 ст. 593 КРКобАП.

А в отношении гражданина Б., 2002 года рождения, управлявшего автомашиной марки Mercedes-Benz, и гражданина А., 2004 года рождения, управлявшего автомашиной марки Toyota Camry, составлены административные протоколы по ч. 1 и 2 ст. 593 КРКобАП, соответственно", – сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Серик Шумаев.

Кроме того, как отметили в полиции, с водителями проведена праворазьяснительная беседа о недопущении подобных нарушений впредь.

Указанная выше статья административного кодекса – под номером 593 – предусматривает наказание в размере от пяти до десяти месячных расчетных показателей (МРП), или от 18 460‬ до 36 920‬ тенге.