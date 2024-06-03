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"Подверг риску не только себя": водитель Land Cruiser гнал под 200 км/ч в Павлодарской области

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Нарушитель скоростного режима в Павлодарской области
Нарушитель. Фото: ДП Павлодарской области

В Павлодарской области специальная система ZEREK-2 выявила водителя внедорожника, который ехал по трассе со скоростью 192 км/ч, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в целях снижения количества ДТП и повышения водительской дисциплины с 20 мая на трассах Павлодар - Омск от Павлодара до границы РФ и Павлодар - Калбатау от Павлодара до Семея функционирует сертифицированный аппаратно-программный комплекс системы ZEREK-2.

"Данный комплекс предназначен для измерения в автоматическом режиме скорости движения транспортных средств, фиксации правонарушений, распознавания государственных регистрационных номерных знаков и в дальнейшем передачи информации в базу данных "Единый реестр административных производств Генеральной прокуратуры Республики Казахстан", где электронным способом регистрируется предписание о необходимости уплаты штрафа", - рассказал начальник административной полиции ДП Павлодарской области Борис Алимбаев.

При этом за 10 дней в регионе с помощью системы ZEREK-2 выявили уже свыше тысячи нарушений.

"С 20 мая текущего года системой ZEREK-2 по вышеуказанным автодорогам за превышение скоростного режима выявлено более тысячи нарушений ПДД, наложено штрафов на общую сумму свыше 60 млн тенге", - сообщил спикер.

Так, на автодороге Павлодар - Омск водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 300 превысил ограничение установленной скорости движения. Его зафиксированная скорость достигла 192 км/ч, хотя разрешенная скорость на дороге составляет 100 км/ч.

"Стоит отметить, что превышение всего на 10 км в час может увеличить остановочный путь на десятки метров", - подчеркнул Борис Алимбаев.

В департаменте полиции напомнили, что вождение автомобиля как в городе, так и за его пределами требует от водителя повышенного внимания и дисциплинированности.

"Не стоит забывать, что водитель, превышающий скорость, подвергает риску не только себя, но и других участников дорожного движения, и ограничение скорости - эта мера, позволяющая сохранить жизнь всех участников дорожного движения", - отметили в ведомстве.

Согласно ст.592 КоАП РК превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 10 до 20 км в час влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге). 

В соответствии с той же статьей превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 20 до 40 км в час влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге). 

А превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 40 и более км в час влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге). 

Ранее стало известно, что новый вид штрафа для водителей хотят ввести в Казахстане. По словам вице-министра внутренних дел, будет усилена ответственность за грубое превышение скоростного режима - свыше 60 км в час.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2111208-podverg-risku-ne-tolko-sebya-voditel-land-cruiser-gnal-pod-200-km-ch-v-pavlodarskoy-oblasti/

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