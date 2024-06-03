Грузовик погранслужбы слетел в кювет в Алматы

В воскресенье, 2 июня, в Алматы случилось ДТП, в котором пострадали пограничники. По данному факту начато расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на Пограничную службу КНБ РК.

Как пишет Zakon.kz, ссылаясь на слова очевидцев, грузовик Погранслужбы ехал по своей полосе, когда на "встречку" выехали мотоциклы. В итоге грузовик слетел в кювет.

В пресс-службе Пограничной службы КНБ РК корреспонденту NUR.KZ подтвердили факт ДТП и сообщили о начале расследования.

"Серьезных травм нет, пограничники получили медпомощь, не требующую госпитализации. По факту ДТП проводится расследование", - сообщили в Погранслужбе нашему корреспонденту.

Подробности произошедшего в пресс-службе раскрывать не стали, слова очевидцев здесь также не подтвердили и не опровергли.

В Департаменте полиции Алматы нашему корреспонденту сообщили, что ведут расследование по факту ДТП.

Напомним, накануне крупное ДТП произошло на трассе Алматы - Екатеринбург близ Балхаша. В результате аварии пострадали 11 человек.

Вчера также сообщалось о массовом ДТП на трассе Алматы - Бишкек - здесь столкнулись два грузовых и пять легковых авто. Жертв и пострадавших в результате ДТП нет.

Что делать при ДТП

Как рекомендуют на официальном сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших - если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные - это может пригодиться в особых случаях; вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП, протокол осмотра места ДТП, административный протокол, отобрать объяснения, направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.