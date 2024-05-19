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Нетрезвый водитель внедорожника протаранил машину с детьми в Актау

Опубликовано:

ДТП в Актау
Кадр из видео: Lada.KZ

Водитель внедорожника в Актау совершил столкновение с автомобилем, в котором находилась семья с малолетними детьми, сообщает Lada.kz.

По информации портала, в Актау в ночь с 18 на 19 мая произошло ДТП. Очевидцы сообщили, что водитель Toyota Land Cruiser Prado ехал со стороны микрорайона №20 и совершил столкновение с автомобилем, двигавшемся по встречной полосе.

"При этом, виновник аварии продолжил движение. Уже у спорткомплекса "Жас Канат" в микрорайоне №12 на перекрестке врезался в Kia. В последней находилась семья с малолетними детьми. Отмечается, что владелец внедорожника был пьян", - пишут на сайте.

В распоряжении редакции оказалось видео с места ДТП.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика! Не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет, беременным и людям с неустойчивой психикой!

В департаменте полиции региона подтвердили, что водитель Toyota на момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Он привлечен к административной ответственности. Автомобиль закрыли на штрафстоянку.

В Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что вызов медикам поступил в 23:05 часов. Пострадал один человек, который отказался от госпитализации.

Ранее сообщалось, в СКО нетрезвый местный житель оказался в неловкой ситуации, когда на своем авто уходил от полицейской погони в райцентре Мамлютка. Нарушитель свернул на проселок в сторону свалки. Там дорогу ему пересекла канава. К счастью, машина не провалилась в нее, а зависла, зацепившись за края.

Напомним, группа автолюбителей Казахстана выступила за смягчение наказания за езду в нетрезвом виде и создала петицию об этом. Как заявил автор, вокруг данной инициативы сплотилось множество водителей со всей страны. В МВД еще тогда отвечали, готовы ли идти на на уступки автомобилистам.

Отметим, ответственность за езду в пьяном виде предусмотрена статьей 608 КоАП РК. Согласно части 1 этой статьи, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Если управление автотранспортом в пьяном виде повлекло причинение потерпевшему вреда здоровью, но признаков уголовно наказуемого деяния нет, то виновному грозит арест на 20 суток и лишение прав на 7 лет. При повторном нарушении водителю грозит арест на 25 суток и лишение водительских прав на 9 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2103185-netrezvyy-voditel-vnedorozhnika-protaranil-mashinu-s-detmi-v-aktau/

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