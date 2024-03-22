Mercedes намотало на столб в результате смертельного ДТП в Алматы (фото)

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате жуткой аварии в Алматы - автомобиль Mercedes врезался в столб, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

ДТП произошло накануне, 21 марта, вечером на пересечении улиц Саина и Улугбека.

По информации стражей порядка, водитель авто марки Mercedes двигался по Саина в северном направлении. На пересечении с Улугбека он не справился с управлением и допустил наезд на препятствие, столб.

Авария. Фото: Zakon.kz

В результате аварии водитель погиб на месте происшествия, а двое пассажиров немецкой машины были госпитализированы.

По факту произошедшей трагедии управлением дознания ДП Алматы начато досудебное расследование - назначены необходимые экспертизы.

Как пишет Zakon.kz, из-за произошедшей аварии по улице Саина образовалась пробка.

Кроме того, на опубликованных фото видно, что автомобиль буквально намотало на столб в результате ДТП.

Авария. Фото: Zakon.kz

Как рекомендуют на официальном сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших - если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные - это может пригодиться в особых случаях; вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП, протокол осмотра места ДТП, административный протокол, отобрать объяснения, направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.