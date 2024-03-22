Mercedes намотало на столб в результате смертельного ДТП в Алматы (фото)
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Один человек погиб, еще двое пострадали в результате жуткой аварии в Алматы - автомобиль Mercedes врезался в столб, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.
ДТП произошло накануне, 21 марта, вечером на пересечении улиц Саина и Улугбека.
По информации стражей порядка, водитель авто марки Mercedes двигался по Саина в северном направлении. На пересечении с Улугбека он не справился с управлением и допустил наезд на препятствие, столб.
В результате аварии водитель погиб на месте происшествия, а двое пассажиров немецкой машины были госпитализированы.
По факту произошедшей трагедии управлением дознания ДП Алматы начато досудебное расследование - назначены необходимые экспертизы.
Как пишет Zakon.kz, из-за произошедшей аварии по улице Саина образовалась пробка.
Кроме того, на опубликованных фото видно, что автомобиль буквально намотало на столб в результате ДТП.
Как рекомендуют на официальном сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших - если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные - это может пригодиться в особых случаях;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП,
- протокол осмотра места ДТП,
- административный протокол,
- отобрать объяснения,
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2072130-mercedes-namotalo-na-stolb-v-rezultate-smertelnogo-dtp-v-almaty-foto/