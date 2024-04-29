"Был убит путем наезда": подозреваемого в гибели полицейского ищут в СКО

В Сети появилась информация о том, что в Петропавловске при странных обстоятельствах погиб полицейский - на него совершили наезд. В ДП СКО сообщили, что подозреваемого ищут, передает NUR.KZ.

Как указывается в Сети, в Петропавловске при странных обстоятельствах был убит путем наезда начальник одного из управлений ДП СКО.

"Его тело с множественными ранами в виде переломов обнаружено возле кафе "Мария", - отмечается в сообщении.

В ДП СКО корреспонденту NUR.KZ рассказали, что подозреваемого до сих пор ищут.

В ведомстве пояснили, что 28 апреля на автодороге республиканского значения Челябинск - Новосибирск был совершен наезд на 48-летнего сотрудника полиции, который от полученных травм скончался на месте.

"В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление водителя автомашины, совершившего наезд.

По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что согласно ч.3 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Напомним, о смертельном наезде на полицейского стало известно накануне.