Водитель насмерть сбил полицейского на трассе в СКО и скрылся

В Северо-Казахстанской области был совершен наезд на сотрудника полиции – в результате он скончался. Сейчас стражи порядка разыскивают водителя авто, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП СКО.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, 28 апреля на автодороге республиканского значения "Челябинск – Новосибирск" был совершен наезд на 48-летнего сотрудника полиции. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

"В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление водителя автомобиля, совершившего наезд", – говорится в сообщении.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: