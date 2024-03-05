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Карагандинец отсудил больше полумиллиона тенге после наезда на открытый люк

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Приоткрытый люк на дороге
Люк на дороге. Иллюстративное фото: jacus / Getty Images

Автомобиль Audi A6 жителя Караганды получил повреждения из-за незакрепленной крышки люка. Мужчина добился возмещения материального ущерба, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, рассматривалось гражданское дело по иску местного жителя к ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды", ТОО "Казахдорстрой", ТОО "KVINTECconstruction" о взыскании суммы материального ущерба.

"5 мая 2022 года в 17.13 Ново-Майкудукским отделом полиции зарегистрировано сообщение о том, что на пересечении улиц Карла Маркса и Винницкой при движении автомобиля Audi A6 перевернулась крышка канализационного люка и повредила автомашину (вылетело колесо)", - говорится в материалах дела.

Согласно отчету об оценке движимого имущества, рыночная стоимость восстановительного ремонта автомобиля истца составила 620 тыс. тенге.

ужчина, мотивируя тем, что в результате ненадлежащего исполнения ответчиками обязанностей по содержанию дорог, ему причинен ущерб, просил суд взыскать с них солидарно сумму причиненного ущерба и судебные расходы.

Суд пришел к выводу, что лицом, ответственным за возмещение причиненного истцу ущерба, является ТОО "KVINTECconstruction".

В нарушение нормы закона ТОО "KVINTECconstruction" участок дороги, где произошло происшествие, несмотря на планирование ремонтных работ на нем, не приняло превентивные меры и не оградило указанный участок дороги. При этом доказательств, подтверждающих наличие вины самого истца в причинении повреждений автомашине, не предоставлено", - сообщили в суде.

Решением суда исковые требования карагандинца были удовлетворены частично. С ТОО "KVINTECconstruction" взыскана в пользу истца для возмещения материального ущерба сумма в размере 620 тыс. тенге.

"Поскольку ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды" и ТОО "Казахдорстрой" являются ненадлежащими ответчиками по делу, в удовлетворении иска к ним было отказано", - пояснили в суде.

Решение суда уже вступило в законную силу.

В январе стало известно, что в Петропавловске более 10 водителей автомобилей намерены подать в суд на отдел ЖКХ. Они хотят доказать, что причинами аварий стало плохое содержание дорог. Люди создали чат и были намерены присоединиться к коллективному иску, чтобы через суд взыскать с акимата компенсацию за моральный вред и материальный ущерб.

Ранее также сообщалось, кто заплатит за ущерб, если автомобиль пострадает во дворе или на парковке в Казахстане.

А в прошлом году в Алматы в районе пересечения улицы Саина и проспекта Рыскулова вылетел канализационный люк и повредил припаркованный автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2064614-karagandinets-otsudil-bolshe-polumilliona-tenge-posle-naezda-na-otkrytyy-lyuk/

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