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Эзотерика

Lexus с иностранцами попал в ДТП в Шымкенте (видео)

Опубликовано:

ДТП в Шымкенте
Место ДТП. Кадр из видео: t.me/otyrarkz

В воскресенье, 31 марта, в Шымкенте случилось ДТП с участием Lexus и Audi. В первом авто находились граждане Таджикистана с детьми, передает Otyrar.

Авария случилась примерно в 19:30.

Как сообщает издание, Audi двигался по главной улице, а автомобиль Lexus выезжал со второстепенной дороги. Водитель Lexus не заметил знак "Уступи дорогу", в результате чего произошло столкновение.

Отмечается, что в автомобиле Lexus находились шестеро граждан Таджикистана, включая троих детей.

По словам водителя, они направлялись в Россию, но из-за навигатора вместо объездной дороги иностранные граждане заехали в Шымкент.

После столкновения Lexus опрокинулся на бок. В момент аварии сработали подушки безопасности, они и спасли людям жизни.

Водитель Audi серьезных травм также не получил, после обследования в больнице он вернулся на место ДТП.

Напомним, смертельное ДТП случилось вчера в Карагандинской области - при столкновении двух авто погибли сразу пять человек.

А на прошлой неделе сообщалось, что в Мангистауской области случилась авария, унесшая жизни двоих человек. По данным полиции, водитель автомобиля Kia при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Lexus.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2076381-lexus-s-inostrantsami-popal-v-dtp-v-shymkente-video/

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