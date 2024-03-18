Видео с пробкой из грузовиков на Рыскулова разъяснили в полиции Алматы
Опубликовано:
В Сети появилось видео, где автотранспорт на Рыскулова в Алматы стоит в пробке - виной тому, очевидно, стало ДТП. Происшествие прокомментировали в департаменте полиции города, передает NUR.KZ.
В Telegram-канале Kris_p_almaty_official опубликовано видео с пробкой, образовавшейся по проспекту Рыскулова в Алматы. Отмечалось, что движение парализовано из-за ДТП.
Факт дорожно-транспортного происшествия корреспонденту NUR.KZ подтвердили и прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
"Два грузовика следовали по проспекту Рыскулова в западном направлении, при повороте направо одного из них произошло столкновение. Пострадавших нет
Дорожное движение патрульным экипажем восстановлено. Вместе с тем сообщаем, что данное ДТП принято в производство сотрудниками управления полиции Алатауского района", - сообщили в ведомстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2070045-video-s-verenitsey-gruzovikov-na-ryskulova-razyasnili-v-politsii-almaty/