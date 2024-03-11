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"Творился хаос, горели машины": 9 авто столкнулись на БАКАД (фото, видео)

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Горящий автомобиль на БАКАД
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

На БАКАД произошло три крупных ДТП с участием 9 машин, одна из которых сгорела. С места происшествия госпитализировали 4 пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

Кадры с места ДТП распространяются в соцсетях. На них видно несколько столкнувшихся автомобилей, один из которых практически полностью сгорел. Отмечается, что массовое ДТП произошло на Большой Алматинской кольцевой автодороге (БАКАД) якобы с участием 15 машин.

"Утром на БАКАД творился хаос, горели машины, бились об забор, 15 машин насчитали очевидцы", - говорится в подписи к видео.

В ДП Алматинской подтвердили информацию о ДТП, но уточнили данные.

"На БАКАД утром 11 марта в промежутке с 30 по 37 км произошло три ДТП с участием девяти автомашин. Предположительно, столкновению автомобилей способствовал густой туман. С места происшествия на медобследование доставлены четверо пострадавших", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время все обстоятельства происшествия тщательно изучаются.

Напомним, летом 2023 года при въезде на БАКАД произошла смертельная авария. Водитель Kia сбил пешехода, а после сам врезался в стоящую автоцистерну. В результате пешеход и пассажир Kia погибли на месте. Водителя доставили в больницу, но он там скончался. Также с телесными повреждениями была госпитализирована еще одна пассажирка автомобиля. Ее доставили в больницу города Алматы.

Кроме того, осенью прошлого года в соцсетях появилось видео, снятое на БАКАД. На нем водители нескольких машин ездили "змейкой", создавая аварийную ситуацию.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2066196-tvorilsya-haos-goreli-mashiny-9-avto-stolknulis-na-bakad-foto-video/

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