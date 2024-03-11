Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Алматы
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Два автобуса столкнулись в Алатауском районе Алматы - в результате аварии пострадали шесть человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
Как сообщили в ведомстве, на пересечении улиц Бекболата и Новостройка столкнулись два маршрутных автобуса - №75 и №102.
"По предварительным данным, водитель автобуса №75 из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автобусом №102, который находился на остановочном комплексе и производил посадку-высадку пассажиров", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате произошедшего пострадали шесть человек.
В настоящее время факт ДТП расследуют в УП Алатауского района.
Как рекомендуют на официальном сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших - если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные - это может пригодиться в особых случаях;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП,
- протокол осмотра места ДТП,
- административный протокол,
- отобрать объяснения,
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.
Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.
Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2065947-shest-chelovek-postradali-pri-stolknovenii-dvuh-avtobusov-v-almaty/