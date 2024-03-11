Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Алматы

Два автобуса столкнулись в Алатауском районе Алматы - в результате аварии пострадали шесть человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщили в ведомстве, на пересечении улиц Бекболата и Новостройка столкнулись два маршрутных автобуса - №75 и №102.

"По предварительным данным, водитель автобуса №75 из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автобусом №102, который находился на остановочном комплексе и производил посадку-высадку пассажиров", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате произошедшего пострадали шесть человек.

В настоящее время факт ДТП расследуют в УП Алатауского района.

Как рекомендуют на официальном сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших - если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные - это может пригодиться в особых случаях; вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП, протокол осмотра места ДТП, административный протокол, отобрать объяснения, направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.