Учитель и школьники погибли в ДТП в Актюбинской области: водителю вынесли приговор

В СМУС Актюбинской области оглашен приговор в отношении водителя, преданного суду по обвинению в нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть трех человек, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Дело в отношении мужчины рассматривалось по ч.4 ст.345 УК РК.

Как следует из материалов, 19 декабря 2023 года водитель на 1140 км трассы Самара-Шымкент за рулем Toyotа, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовым автомобилем.

В результате аварии погибли трое его пассажиров и один получил тяжкие телесные повреждения. В машине находились школьники, которые направлялись на олимпиаду.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, судом признано наличие у подсудимого малолетних детей, привлечение к уголовной ответственности впервые, признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено.

Приговором суда водителю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

"Кроме того, судом вынесено 2 частных постановления в адрес руководства ДП Актюбинской области за отсутствие сопровождения школьников и в адрес Управления образования Актюбинской области за отсутствие контроля со стороны районного отдела образования", - отметили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, 19 декабря 2023 года в результате страшного ДТП, произошедшего в Актюбинской области, погиб школьный учитель и двое его 16-летних учеников. Авария случилась около 8.30 утра вблизи села Курылыс.

Позже стало известно, что всего на олимпиаду собирались 10 школьников. Первые пятеро уехали в сопровождении полиции, остальных родители сначала не отпустили, ссылаясь на погодные условия. Но в последний момент они изменили свое решение, и дети все же выехали. Их повез брат погибшей девочки.

Полиция возбудила по факту смертельной аварии два уголовных дела - по ч.4 ст.345 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ст.141 (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей) УК РК.

Добавим, что согласно ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.