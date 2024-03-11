Столкновение двух автобусов в Алматы: о состоянии пострадавших рассказали медики

В ДТП с участием двух автобусов в Алматы пострадали шесть человек. Всех их доставили в больницы с места аварии, один сейчас в тяжелом состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на УОЗ мегаполиса.

По данным ведомства, из шести пострадавших пятеро были доставлены в приемное отделение ГКБ№7 Алматы.

"Все пострадавшие комплексно обследованы. Четверо были отправлены на амбулаторное лечение, один пациент госпитализирован в стационар. Состояние пациента тяжелое, стабильное", – говорится в сообщении.

Шестой пациент был доставлен в алматинскую многопрофильную клиническую больницу.

Напомним, вчера на пересечении улиц Бекболата и Новостройка столкнулись автобусы №75 и №102. По предварительным данным полиции, водитель автобуса №75 врезался в автобус №102 из-за несоблюдения дистанции.

Отметим, согласно статье 345 Уголовного кодекса РК, нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека, наказывается: