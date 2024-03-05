Автобус в Таразе выехал на "встречку", протаранил несколько авто и снес столб (видео)
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В Таразе сегодня произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса. Пострадали четыре человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.
По данным полиции, сегодня, 5 марта, водитель пассажирского автобуса в Таразе не справился с управлением, следуя по проспекту Абая в направлении улицы Фурманова.
Судя по видео, опубликованному департаментом полиции, автобус вынесло на встречную полосу, после чего он поехал в другую сторону, где у тротуара столкнулся с припаркованным авто и снес столб светофора, а также несколько дорожных знаков.
"Он совершил столкновение с попутно движущимися автомашинами марок Nissan 350Z и Kia Rio, после чего врезался в автомобиль Toyota Highlander, припаркованный на автостоянке школы", – объяснили полицейские.
В результате ДТП пострадали водитель автомашины Toyota Highlander и трое пассажиров автобуса. Погибших и тяжело раненых нет.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.
При этом меры наказания распределяются так:
- если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.
- если пострадавший получил тяжкий вред здоровью – наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
- если погиб один человек – наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
- если погибли двое и более человек – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2064686-avtobus-v-taraze-vyehal-na-vstrechku-protaranil-neskolko-avto-i-snes-stolb-video/