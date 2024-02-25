Три человека пострадали в ДТП с участием двух авто в Астане (видео)
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В Астане сегодня днем произошла авария с участием двух машин, в результате происшествия пострадали три человека, их госпитализировали, передает NUR.KZ.
Instagram-паблик Zhaloby.astana опубликовал видео с места ДТП. На кадрах можно увидеть две кареты скорой помощи, а также отколовшийся бампер.
В описании говорится, что авария произошла сегодня, 25 февраля, днем на пересечении улиц Иманова и Бейсекбаева.
Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Астаны подтвердили факт ДТП.
"На перекрестке улиц Иманова и Бейсекбаева произошло ДТП двух автомобилей, в результате которого пострадали три пешехода, находившихся на пешеходной переходе. Пострадавшие доставлены в больницу.
Проводится проверка", – сообщили в полиции.
Напомним, вчера сообщалось, что в Алматы из-за неблагоприятных погодных условий произошло несколько аварий. Участниками одной из них стали сразу шесть автомобилей.
В области Жетісу произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще двое пострадали.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2062875-tri-cheloveka-postradali-v-dtp-s-uchastiem-dvuh-avto-v-astane-video/