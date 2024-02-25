Два человека погибли и еще два пострадали в ДТП в области Жетісу

В области Жетісу произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще двое пострадали, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным ведомства, авария на 211 километре автодороги Алматы – Усть-Каменогорск в Коксуском районе.

"Предварительно установлено, что водитель Toyota Camry, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание авто.

В результате ДТП водитель и его пассажир скончались на месте. Еще двое с различными травмами госпитализированы в областную больницу", – говорится в сообщении.

Как добавили в полиции, по факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.

Напомним, на этой неделе в Астане произошло ДТП с участием автобуса, грузовика и внедорожника. В результате происшествия погибла женщина.

Также женщина-водитель, не справившись с рулевым управлением, допустила опрокидывание авто и погибла. Два пассажира были госпитализированы.