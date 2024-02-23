Женщину-акима осудили за смертельный наезд на ребенка в области Жетісу

В области Жетісу вынесли приговор в отношении женщины-акима сельского округа, обвиненной в смертельном наезде на ребенка. Подсудимая получила 2,5 года условного срока, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Дело, вызвавшее широкий общественный резонанс, рассмотрено Ескельдинским районным судом. Расследование по факту проводилось по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд установил, что 2 ноября 2023 года около 8 часов вечера подсудимая, управляя автомашиной Hyundai Creta в селе Бигаш Ескельдинского района, сбила несовершеннолетнего, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель вину признала полностью и раскаялась. Родители погибшего школьника ее простили, указав, что моральный ущерб и материальный вред был полностью возмещен. К подсудимой они претензий не имеют и просили не лишать ее свободы.

"Суд признал подсудимую виновной и, учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств и наличие смягчающих обстоятельств, таких как полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, совершение уголовного правонарушения впервые, возмещение морального вреда и материального ущерба, наличие у подсудимой на иждивении пятерых несовершеннолетних детей, из которых трое являются малолетними, для которых она является единственным кормильцем, позиции потерпевших, от которых поступило соответствующее заявление о назначении наказания, не связанного с лишением свободы, назначил наказание сроком на 2 года 6 месяцев с применением ст.63 УК условно, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет", - сообщили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, 2 ноября 2023 года 39-летняя женщина, являющаяся акимом одного из сельских округов Кербулакского района, за рулем Hyundai Creta сбила насмерть 13-летнего школьника.

ДТП произошло в селе Бигаш соседнего Ескельдинского района. Расследование по факту было взято в производство областного департамента полиции и находилось на особом контроле.

Добавим, что согласно ч.3 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.