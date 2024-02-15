Столкнулся с деревом, стеной и машиной: смертельное ДТП произошло в Алматы

В Алматы произошло смертельное ДТП в районе барахолки – погиб один человек, еще трое получили травмы. Об этом сообщили корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции города.

ДТП произошло утром 15 февраля в 10.58 в Жетысуском районе Алматы.

"Водитель автомобиля марки Mercedes Sprinter, следуя по улице Ангарская в северном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на препятствие – дерево, а также стену здания.

Далее, продолжив движение, он допустил столкновение с ехавшей в попутном направлении автомашиной марки Toyota, которая по инерции вылетела в кювет и допустила наезд на дерево и бетонное ограждение", - сообщили в полиции.

Там добавили, что в результате ДТП три человека получили телесные повреждения, еще один скончался от полученных травм.

"Данный факт ДТП, повлекшего смерть человека, зарегистрировано в ЕРДР. Назначены необходимые экспертизы. Производство по делу осуществляется управлением дознания ДП Алматы", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее в Алматы произошло ДТП с участием трех автобусов. В результате 14 человек попали в больницу.