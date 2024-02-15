ДТП с погибшим произошло на трассе в СКО

В СКО на трассе республиканского значения произошло столкновение легкового автомобиля и "КамАЗа". В результате ДТП погиб водитель, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП СКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 14 февраля, около 21.40, в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области на автодороге республиканского значения "Петропавловск - Ишим" произошло столкновение автомашин "Лада Приора" и "КамАЗ".

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины "Лада Приора" скончался на месте происшествия", - рассказали в полиции.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Автомашины водворены на специализированную стоянку.

Отметим, что по ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

На прошлой неделе, 9 февраля, в Кызылорде случилась страшная авария, унесшая жизни сразу троих человек. Люди погибли в результате столкновения легкового авто и "КамАЗа". Один пострадавший был доставлен в городскую больницу. По данному факту проводится расследование.

В январе смертельное ДТП случилось в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области. На трассе столкнулись Peugeot и Toyota Camry. В результате удара два пассажира машин от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще четыре человека доставлены в медицинские учреждения.