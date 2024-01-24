Два человека погибли, четверо попали в больницу после столкновения авто в СКО

Смертельное ДТП случилось в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области - в результате аварии погибли два человека, еще четверо получили травмы, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, ссылаясь на информацию от областной полиции, авария случилась на автодороге республиканского значения "Жезказган-Петропавловск"- на трассе столкнулись Peugeot и Toyota Camry.

В результате удара два пассажира машин от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще четыре человека доставлены в медицинские учреждения.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 УК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Автомашины водворены на специализированную стоянку", - уточнили в пресс-службе ДП СКО.

Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: