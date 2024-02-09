Авто столкнулось с "Камазом": три человека погибли в ДТП в Кызылорде

В пятницу, 9 февраля, в Кызылорде случилась страшная авария, унесшая жизни сразу троих человек - люди погибли в результате столкновения легкового авто и "Камаза", передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

О трагедии сообщается на Facebook-странице Управления полиции города Кызылорда.

По данным правоохранителей, сегодня в 18:55 на пульт 102 поступило сообщение об аварии с участием автомобиля Lada 21099 и "Камаза".

Полиция проводит расследование по факту ДТП в Кызылорде

"В результате ДТП три человека погибли на месте, один доставлен в городскую больницу.

По данному факту проводится расследование. Выясняются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении управления полиции.

Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: