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Ночная поездка за водкой на тракторе трагически закончилась для жителя Актюбинской области

Опубликовано:

Трактор убирает снег
Трактор. Иллюстративное фото: pexels.com

В Каргалинском районе пьяный слесарь сел ночью за руль трактора, чтобы поехать за алкоголем, и вылетел в кювет. Его пассажир – разнорабочий – погиб на месте ДТП, передает газета "Диапазон".

В крестьянском хозяйстве в Каргалинском районе Актюбинской области работники распивали алкоголь. Когда он закончился, пьяный слесарь вместе с новым разнорабочим решил ночью поехать в соседнее село за добавкой и сел за руль трактора.

На трассе Актобе – Орск, недалеко от поселка Алимбет, трактор резко занесло, и он вылетел в кювет. Водителя выбросило в открытый дверной проем, он потерял сознание. Пассажир трактора погиб на месте происшествия от полученных ранений.

По словам матери погибшего, он только устроился на работу, а на следующий день она узнала о его гибели. Виновника ДТП женщина простила.

Суд приговорил водителя к 2 годам лишения свободы и лишил водительских прав на 10 лет. Кроме того, он должен будет в местах лишения свободы пройти принудительное наблюдение и лечение у психиатра и нарколога от алкогольной зависимости.

Напомним, в ноябре прошлого года ДТП со смертельным исходом произошло в области Абай. Мужчина, управлявший трактором в состоянии алкогольного опьянения, задавил женщину. Она скончалась.

В январе текущего года в Уральске женщина, переходившая дорогу с двумя детьми, попала под колеса коммунального трактора, который занимался погрузкой снега.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2061062-nochnaya-poezdka-za-vodkoy-na-traktore-tragicheski-zakonchilas-dlya-zhitelya-aktyubinskoy-oblasti/

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