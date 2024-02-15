Ночная поездка за водкой на тракторе трагически закончилась для жителя Актюбинской области

В Каргалинском районе пьяный слесарь сел ночью за руль трактора, чтобы поехать за алкоголем, и вылетел в кювет. Его пассажир – разнорабочий – погиб на месте ДТП, передает газета "Диапазон".

В крестьянском хозяйстве в Каргалинском районе Актюбинской области работники распивали алкоголь. Когда он закончился, пьяный слесарь вместе с новым разнорабочим решил ночью поехать в соседнее село за добавкой и сел за руль трактора.

На трассе Актобе – Орск, недалеко от поселка Алимбет, трактор резко занесло, и он вылетел в кювет. Водителя выбросило в открытый дверной проем, он потерял сознание. Пассажир трактора погиб на месте происшествия от полученных ранений.

По словам матери погибшего, он только устроился на работу, а на следующий день она узнала о его гибели. Виновника ДТП женщина простила.

Суд приговорил водителя к 2 годам лишения свободы и лишил водительских прав на 10 лет. Кроме того, он должен будет в местах лишения свободы пройти принудительное наблюдение и лечение у психиатра и нарколога от алкогольной зависимости.

Напомним, в ноябре прошлого года ДТП со смертельным исходом произошло в области Абай. Мужчина, управлявший трактором в состоянии алкогольного опьянения, задавил женщину. Она скончалась.

В январе текущего года в Уральске женщина, переходившая дорогу с двумя детьми, попала под колеса коммунального трактора, который занимался погрузкой снега.